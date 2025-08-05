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LeBron, Lakers'ın Luka Doncic odaklı gelecek planını destekliyor

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kulübün Luka Doncic üzerine inşa edilen uzun vadeli gelecek planlarına tam destek veriyor.

calendar 05 Ağustos 2025 12:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
LeBron, Lakers'ın Luka Doncic odaklı gelecek planını destekliyor
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Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kulübün Luka Doncic üzerine inşa edilen uzun vadeli gelecek planlarına tam destek veriyor.

ESPN'den Shams Charania'ya göre James, organizasyonun geçirdiği dönüşüme "destekleyici ve anlayışlı" bir tavırla yaklaşıyor. James, 2025-26 sezonunda Lakers forması giyecek olsa da, geleceği hakkında kendi kararını verme hakkını saklı tutuyor.

Lakers, Doncic ile üç yıllık 165 milyon dolarlık maksimum kontrat imzalayarak onu takımın yeni yüzü yaptı. Anlaşmada 2028 için oyuncu opsiyonu bulunuyor.


Marc Stein'ın haberine göre James, Doncic'i FaceTime ile arayarak anlaşmasını kutladı. Bu hareket, her ne kadar James ve oğlu Bronny, Doncic'in imza töreninde yer almasa da, takım içindeki etkisinin sürdüğünü ortaya koydu.

Charania, "LeBron kariyerini kendi şartlarıyla bitirmek istiyor ve bunu fazlasıyla hak etti," diyerek Lakers'ın James'e sonsuz saygı duyduğunu vurguladı.

Doncic, Lakers'a bu yıl başında yapılan takasla katıldıktan sonra Marcus Smart ve Deandre Ayton'un takıma katılmasında aktif rol oynadı. Anlaşmanın yapısı, 2028 yılında Doncic'in 417 milyon dolarlık süper maksimum kontrata hak kazanabileceği bir esneklik de sağlıyor.

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