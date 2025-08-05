Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kulübün Luka Doncic üzerine inşa edilen uzun vadeli gelecek planlarına tam destek veriyor.ESPN'den Shams Charania'ya göre James, organizasyonun geçirdiği dönüşümebir tavırla yaklaşıyor. James, 2025-26 sezonunda Lakers forması giyecek olsa da, geleceği hakkında kendi kararını verme hakkını saklı tutuyor.Lakers, Doncic ile üç yıllık 165 milyon dolarlık maksimum kontrat imzalayarak onu takımın yeni yüzü yaptı. Anlaşmada 2028 için oyuncu opsiyonu bulunuyor.Marc Stein'ın haberine göre James, Doncic'i FaceTime ile arayarak anlaşmasını kutladı. Bu hareket, her ne kadar James ve oğlu Bronny, Doncic'in imza töreninde yer almasa da, takım içindeki etkisinin sürdüğünü ortaya koydu.Charania,diyerek Lakers'ın James'e sonsuz saygı duyduğunu vurguladı.Doncic, Lakers'a bu yıl başında yapılan takasla katıldıktan sonra Marcus Smart ve Deandre Ayton'un takıma katılmasında aktif rol oynadı. Anlaşmanın yapısı, 2028 yılında Doncic'in 417 milyon dolarlık süper maksimum kontrata hak kazanabileceği bir esneklik de sağlıyor.