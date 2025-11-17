17 Kasım
LeBron James, geri dönüş sürecinde Lakers'a yeniden katıldı

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, G-League'den yeniden Lakers'a çağrıldı ve bugün tam katılımlı antrenmanlara başlayacak.

LeBron James, geri dönüş sürecinde Lakers'a yeniden katıldı
Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, G-League'den yeniden Lakers'a çağrıldı ve bugün tam katılımlı antrenmanlara başlayacak.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, James'in NBA G League takımı South Bay Lakers'tan geri çağrıldığı ve pazartesi günü yapılacak Los Angeles Lakers antrenmanına tam olarak katılacağı belirtildi.

40 yaşındaki süperstar, sezon öncesi kampın başından beri kendisini sahalardan uzak tutan siyatik siniri kaynaklı sakatlık ile mücadele ediyordu.


G League'de geçirdiği süre boyunca James, çok sayıda antrenman ve 5'e 5 çalışmalar yaparak tam dönüşe adım adım yaklaştı.

James, cuma günü Instagram hesabından imza ayakkabısını ve kum saati emojisinin yer aldığı bir hikâye paylaşarak geri dönüşünün yakın olduğunun sinyalini vermişti.

James parkelere döndüğünde, NBA tarihinde 23 sezonda oynayan ilk oyuncu olacak.

Lakers, yıldız oyuncusundan yoksun olmasına rağmen 2025-26 sezonuna 10 galibiyet – 4 mağlubiyetlik güçlü bir başlangıç yaptı.

