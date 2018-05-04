LeBron James alev aldı, Cavaliers rahat kazandı!

NBA Doğu Konferansı yarı final ikinci maçındailekarşı karşıya geldi.İlk çeyreği 29-26 geride kapatan Cleveland Cavaliers, devreye 63-61 geride girdi.Üçüncü periyotta devreye LeBron James girdi ve son çeyreğe Cleveland Cavaliers'ın 98-87'lik avantajla girildi. Son bölümde de LeBron James ile farkı açan Cleveland Cavaliers deplasmanda Toronto Raptors'ı 128-110 mağlup etti ve seride skoru 2-0'a getirdi.Cleveland Cavaliers'ta LeBron James 43 sayı, 8 ribaund, 14 asistle oynadı. Kevin Love 31 sayı, 11 ribaund ile double-double yaptı.Toronto Raptors'ta DeMar DeRozan 24 sayı kaydetti. Kyle Lowry 21 sayı, 4 ribaund, 8 asist üretti.