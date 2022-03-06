LeBron James 56 sayıyla yine tarihe geçti!

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🔸56 Sayı

🔸3 Asist

🔸10 Ribaund



🌟NBA'de 50+ sayı ve 10+ ribaund kaydeden en yaşlı oyuncu oldu (37 yaş, 65 gün) pic.twitter.com/bCy3KD8Aq8



— Sporxtv (@sporxtv) March 6, 2022

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in 56 sayısı sayesinde Golden State Warriors'ı 124-116 yendi.NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Kaliforniya eyaleti takımları arasındaki mücadelede Warriors'ı yenen Lakers, 4 maç sonra kazandı. Peş peşe 4. mağlubiyetini yaşayan Warriors, Batı Konferansı'nda 3. sıraya geriledi.Warriors'ta Stephen Curry 30, Jordan Poole 23 ve Jonathan Kuminga 18 sayı kaydetti.Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Miami Heat, konferansın 2. basamağındaki Philadelphia 76ers'ı 99-82 mağlup etti. Böylece 76ers'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.Ev sahibi Heat'i galibiyete, 21 sayı, 7 ribauntla oynayan Tyler Herro ve 21 sayı, 5 asist üreten Jimmy Butler taşıdı. Yalnızca bir dakika süre alan Ömer Faruk Yurtseven, skora katkı yapamadı.James Harden'dan yoksun sahaya çıkan 76ers'ta Joel Embiid 22 sayı, 15 ribaunt, Tobias Harris 16 sayı, 8 ribaunt ve Tyrese Maxey 17 sayıyla mücadele etti. Furkan Korkmaz ise 2 sayı, 4 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 114-113Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 123-117Miami Heat-Philadelphia 76ers: 99-82Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 135-121Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 124-96Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 124-116