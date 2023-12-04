LeBron ile Udoka arasında geçen diyalog sızdı!: "Sızlanmayı kes..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Houston Rockets koçu Ime Udoka'nın arasında geçen diyalog, sosyal medyada sızdırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Youtube
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LeBron ile Udoka arasında geçen diyalog sızdı!: 'Sızlanmayı kes...'
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04 Aralık 2023 13:22
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Houston Rockets koçu Ime Udoka'nın arasında geçen diyalog, sosyal medyada sızdırıldı.

Lakers'ın Rockets'a karşı 107-97 galip geldiği son karşılaşmada James ile Udoka arasında geçen tartışma, Rockets koçunun oyundan atılmasıyla sonuçlanmıştı.

Udoka'nın oyundan atılmasına sebep olan sözleri büyük merak konusu olurken, Twitter hesabı @legendz_nba, ikili arasında konuşulanların daha net ses kaydını paylaştı:

Udoka: "F*hişeler gibi sızlanmayı bırak artık."

James: "Hepimiz koca adamlarız, o kelime hiç hoş değil. O kelimeyi öyle rahatça kullanma."

Udoka: "Ne yapacaksın ki? Narin çocuk, sızlanmayı kes. Sanki bir şey yapacakmış gibi hareket ediyorsun."

LeBron karşılaşmada 16 sayı kaydederken, Anthony Davis 27 sayılık performansıyla Lakers'ın en skorer ismi olmuştu.

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