Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Houston Rockets koçu Ime Udoka'nın arasında geçen diyalog, sosyal medyada sızdırıldı.



Lakers'ın Rockets'a karşı 107-97 galip geldiği son karşılaşmada James ile Udoka arasında geçen tartışma, Rockets koçunun oyundan atılmasıyla sonuçlanmıştı.



Udoka'nın oyundan atılmasına sebep olan sözleri büyük merak konusu olurken, Twitter hesabı @legendz_nba, ikili arasında konuşulanların daha net ses kaydını paylaştı:



Udoka: "F*hişeler gibi sızlanmayı bırak artık."



James: "Hepimiz koca adamlarız, o kelime hiç hoş değil. O kelimeyi öyle rahatça kullanma."



Udoka: "Ne yapacaksın ki? Narin çocuk, sızlanmayı kes. Sanki bir şey yapacakmış gibi hareket ediyorsun."



LeBron karşılaşmada 16 sayı kaydederken, Anthony Davis 27 sayılık performansıyla Lakers'ın en skorer ismi olmuştu.





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