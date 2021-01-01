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LeBron: "Baba olmak, en büyük başarım..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, hayatındaki en büyük başarısının "baba olmak" olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, hayatındaki en büyük başarısının "baba olmak" olduğunu açıkladı.

LeBron, 18 yıllık NBA kariyeri boyunca birçok başarıya ulaşmıştı. 17 kez All-Star olan James, 17 kez All-NBA kadrolarına seçilmiş, dört kez normal sezon MVP'si ödülü kazanmış ve dört kez de NBA şampiyonu olmuştu.

Ancak James hayattaki en büyük başarısının ne olduğunu açıklarken, kariyerinde ulaşmış olduğu bu başarıların hiçbirine değinmeyerek, bunun yerine bir baba olarak edindiği role dikkat çekti:

"Benim için baba olmak ve çocuklarımın her gün büyümeye devam ettiğini görebilmek, en büyük başarım olarak zirvede yer alıyor.

Çocukluğumdan beri, bir gün baba olup kendi çocuklarıma yol gösterebilmek için sabırsızlanıyordum. Yaptığım iş yüzünden uzun süre evimden uzakta oluyorum ve bu, benim için birçok açıdan en büyük zorluklardan biri.

Hayatımda, baba olmanın ötesine geçebilecek hiçbir şey yapmadım..."


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