26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

LeBron 2028 Olimpiyatları'nda yok, Curry ihtimalini "çok düşük" görüyor

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ve Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, birlikte katıldıkları bir podcast serisinin ikinci bölümünde 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda yer almayacaklarını açıkladı.

calendar 19 Kasım 2025 12:40 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 12:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron James, soruya açık bir dille yanıt verdi:

"Cevabımı zaten biliyorsunuz. Olimpiyatları izleyeceğim."


2028 yazında 43 yaşında olacak olan James, bugüne dek dört Olimpiyat'a katıldı; 2004'te bronz, 2008'de ve 2012'de altın, 2024'te ise bir altın madalya daha kazandı.

Curry'nin cevabı ise daha temkinliydi, ancak o da katılma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti:

"Tanrı izin verirse hâlâ fiziksel olarak etkili olabilecek bir durumda olurum, ama dürüst olmak gerekirse çok düşük bir ihtimal. Asla asla deme ama çok şüpheli. Çok şüpheli."

Curry, Olimpiyat sahnesine ilk kez 2024 Paris Oyunları'nda çıktı ve finaldeki tarihi performansıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni Fransa karşısında zafere taşıyan isimlerden biri oldu.

LeBron James, 2024 takımının zirveye ulaştığını vurguladı:

"Yaptığımızı nasıl aşacağız? O son iki maçı nasıl geçeceğiz?"

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
