Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ve Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, birlikte katıldıkları bir podcast serisinin ikinci bölümünde 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda yer almayacaklarını açıkladı.LeBron James, soruya açık bir dille yanıt verdi:2028 yazında 43 yaşında olacak olan James, bugüne dek dört Olimpiyat'a katıldı; 2004'te bronz, 2008'de ve 2012'de altın, 2024'te ise bir altın madalya daha kazandı.Curry'nin cevabı ise daha temkinliydi, ancak o da katılma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti:Curry, Olimpiyat sahnesine ilk kez 2024 Paris Oyunları'nda çıktı ve finaldeki tarihi performansıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni Fransa karşısında zafere taşıyan isimlerden biri oldu.LeBron James, 2024 takımının zirveye ulaştığını vurguladı: