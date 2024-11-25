Lazio, on kişilik rakibini üç golle geçti

İtalya Serie A'nın 13.hafta maçında Lazio, sahasında Bologna'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio, on kişilik rakibini üç golle geçti
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25 Kasım 2024 00:39
Son güncelleme 25 Kasım 2024 00:41
İtalya Serie A'nın 13. hafta karşılaşmasında Lazio, Bologna'yı konuk etti. Olimpico Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip Lazio, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 68'de Samuel Gigot, 72'de Mattia Zaccagni ve 90+2'de Dele Bashiru kaydetti.

Bologna oyuncusu Tommaso Pobega, 24. ve 35. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bir zamanlar Hatayspor forması giyen Dele Bashiru, Lazio'da 3. golü attı.

Marco Baroni'nin ekibi Lazio, bu galibiyetin ardından puanını 28 yaptı. Bologna, 18 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Lazio, Parma deplasmanına gidecek. Bologna, Venezia'yı ağırlayacak.
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