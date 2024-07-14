Lazio, Nuno Tavares için geri sayımda!

Transfer çalışmalarını sürdüren Marco Baroni'nin takımı Lazio, Arsenal'den sürpriz bir ismi kadrosuna katıyor.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Lazio, Nuno Tavares transferi için Arsenal'le anlaştı.



İtalyan ekibinin oyuncuyu 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı belirtildi.



Kiralık döneminin sona ermesinin ardından Tavares ile yıllık 2 milyon euro maaş üzerinden 5 senelik sözleşme imzalanacağı vurgulandı.



25 yaşındaki sol bekin sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için Roma'ya gittiği de yazıldı. Lazio'nun resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.



Portekizli oyuncu, Arsenal'de 28 maça çıktı ve 1 gol, 2 asist yaptı.





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