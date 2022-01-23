Lazio - Atalanta maçından gol sesi çıkmadı

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Lazio ile Atalanta, Roma Olimpiyat Stadı'nda 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lazio - Atalanta maçından gol sesi çıkmadı
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23 Ocak 2022 00:39
İtalya Serie A'nın 22. haftasında Lazio ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Mücadelede oyun üstünlüğü elinde olan Lazio, topu Atalanta'da daha fazla kullanmasına rağmen net gol pozisyonu üretmeyi başaramadı. Atalanta ise yakaladığı sürpriz ataklardan gol aramasına rağmen maçta sessizlik bozulmadı.

Bu sonucun ardından Lazio 43 puana, Atalanta ise 36 puana yükselerek haftayı kapattı.

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