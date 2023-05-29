Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in beş yıllık sözleşmesini tamamlamadan önce Bulls'tan ayrılabileceği iddia edildi.



2025-26 sezonuna kadar olan sözleşmesi bir yıl daha oyuncu opsiyonlu olan LaVine, beş yılda 210 milyon doları aşan bir kontrata sahip.



Ancak HoopsHype'taki raporun iddiasına göre, Bulls yıldızı bu beş yıllık kontratın sonunu getirmeyecek:



"Lig genelinde Bulls ve LaVine'in girdikleri bu beş yıllık evliliği sonuna kadar götüreceklerine dair büyük bir şüphe söz konusu. Bu söylenti Bulls içinden değil, dışarıdan geliyor fakat bunun uzun sürecek bir birliktelik olmayacağını düşünen pek çok insanla konuştum."



Son dört sezonda LaVine, iki kez All-Star seçilmiş ve maç başına ortalama 25,5 sayı, 4,7 ribaund ve 4,4 asistle oynamıştı.



