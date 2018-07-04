Lautaro Martinez, İnter'de!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez ile 5 yıllığına anlaştı.
Inter Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki golcü futbolcuyla 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada bonservis bedeliyle ilgili bilgi paylaşılmazken, İtalyan basınında Inter'in Lautaro Martinez için Racing Club'a 23 milyon avro ödeyeceği haberleri yer aldı.
Lautaro Martinez, geçen sezon Arjantin'in Racing Club takımında 27 maçta 18 gole imza attı.
Inter Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki golcü futbolcuyla 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada bonservis bedeliyle ilgili bilgi paylaşılmazken, İtalyan basınında Inter'in Lautaro Martinez için Racing Club'a 23 milyon avro ödeyeceği haberleri yer aldı.
Lautaro Martinez, geçen sezon Arjantin'in Racing Club takımında 27 maçta 18 gole imza attı.
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Nel segno del toro 🐂⚽ Lautaro Martinez
SOUND ON 🔊#WelcomeLautaro 🙅🏻♂️ #InterIsHere pic.twitter.com/DWRPVD3IYz
— Inter (@Inter) 4 Temmuz 2018