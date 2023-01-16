Larin'in yeni takımı netleşiyor

Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Club Brugge ile sözleşme imzalayan Cyle Larin, İspanya yolcusu.



Relevo'da yer alan habere göre, Cadiz, Larin için Club Brugge ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.



Kanadalı golcünün kiralık ve bonservisli transferinin ihtimaller dahilinde olduğu ve imzanın gelecek hafta resmiyete dökülebileceği kaydedildi.



Club Brugge ile sözleşmesi 2025'e kadar devam eden 27 yaşındaki Larin, bu sezon Belçika ekibinde sahaya çıktığı 13 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.





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