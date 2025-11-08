Lando Norris, şampiyonluğa koşuyor!

Formula 1'de bitime 4 yarış kala Brezilya Sao Paulo GP öncesi sprint yarışında kazanan McLaren pilotu Lando Norris oldu.Şampiyonluğun diğer büyük adayı Oscar Piastri, kaza yaparak yarış dışı kaldı.Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli, Norris'in 0.845 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Büyük Britanyalı pilot George Russell ise liderin 2.318 saniye arkasında üçüncü oldu.McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise 6. turda bariyere çarparak yarışa veda etmek zorunda kaldı.Puan durumunda 3. sırada olan son 4 yılın şampiyonu Max Verstappen, sprint yarışını 4. sırada bitirdi ve farkın açılmasına engel olamadı.Brezilya Sao Paulo GP'si TSİ 20.00'da gerçekleştirilecek.Landor Norris: 365Oscar Piastri: 356Max Verstappen: 326