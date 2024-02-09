Los Angeles Lakers, takımın efsane oyuncusu Kobe Bryant'ı Crypto.com Arena'nın önüne diktiği bronz bir heykelle onurlandırdı.



Kobe'nin heykelinde sergilediği poz, Ocak 2006'da Toronto Raptors'a karşı sergilediği 81 sayılık performansın ardından sahadan çıktıktan sonra verdiği pozdu.



Açılışla sonlanan etkinlik sırasında Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, Kobe'nin üç farklı heykelle onurlandırılacağını açıkladı.



İlk olarak ortaya çıkan 8 numaralı formalı heykelin yanı sıra, Kobe'nin 24 numaralı formasıyla bir heykelinin de yer alacağı, üçüncü heykelde ise hem Kobe hem de kızı Gianna'nın olacağı belirtildi.



Etkinliğin konuşmacıları arasında Bryant, Phil Jackson, Kareem Abdul-Jabbar, Derek Fisher ve Jeanie Buss yer aldı. Çok sayıda Lakers efsanesinin yanı sıra çok sayıda eski takım arkadaşı da törendeydi.



Bryant'ın kariyer başarıları arasında beş NBA şampiyonluğu, 2008 NBA MVP ödülü, 18 All-Star maçı, 11 kez All-NBA birinci takımına seçilme ve bir çift Olimpiyat altın madalyası yer alıyor.



Kobe aynı zamanda NBA'in 75. Yıldönümü Takımının ve Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame listesinin de bir üyesi.



