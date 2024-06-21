Los Angeles Lakers'ın, yeni başantrenör olarak eski NBA oyuncusu JJ Redick ile dört yıllık bir anlaşmaya vardığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Redick'in, Lakers'ın bir sonraki başantrenörü olmak için dört yıllık bir sözleşme yapmayı kabul ettiğini duyurdu.



The Athletic'ten Shams Charania ve Sam Amick'in kaynakları, Redick'in anlaşmasının kendisine sezon başına yaklaşık 8 milyon dolar kazandıracağını söyledi.



Wojnarowski, Lakers'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı ve genel menajeri Rob Pelinka'nın, 39 yaşındaki eski oyuncunun basketbol IQ'suna ve oyuncularla bağlantı kurma becerisine ikna olduktan sonra geçtiğimiz Perşembe sabahı Redick'e işi teklif ettiğini sözlerine ekledi.



Lakers yöneticisinin, Redick'in etrafına elit bir koçluk kadrosu kurmanın, ilk kez başantrenör olacak birinin işi öğrenme sürecini hızlandıracağına inandığı bildirildi.



Wojnarowski, Redick'in etrafında deneyimli bir kadro oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladığını aktarırken, Charania ise, adaylar arasında eski başantrenör Scott Brooks, Celtics asistanı Sam Cassell, Dallas Mavericks asistanı ve eski Lakers forveti Jared Dudley ile geçmişte takımda forma giymiş olan bir diğer oyuncu Rajon Rondo'nun yer aldığını açıkladı.





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