Los Angeles Lakers'ın, serbest oyuncu dönemi öncesinde Minnesota Timberwolves pivotu Naz Reid ile ilgilendiği bildirildi.



LakersDaily.com'a göre Lakers, bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak olan Reid'i kadrosuna katmakla ilgileniyor:



"Minnesota Timberwolves pivotu Naz Reid, bu yaz serbest oyuncu döneminde Los Angeles Lakers için bir opsiyon olabilir. Kaynakların Lakers Daily'ye yaptığı açıklamaya göre Los Angeles ekibi, bu yaz serbest oyuncu olacak olan Reid'i almakla ilgileniyor."



Son dört sezonu Timberwolves ile geçirmiş olan 23 yaşındaki Reid, 2022-23 sezonunda Karl-Anthony Towns'ın baldır sakatlığı nedeniyle oynayamadığı süreçte takımın rotasyonunun önemli bir parçası olmuş, ancak 29 Mart'ta Phoenix Suns'a karşı oynadığı maçta el bileğinden sakatlanarak sezona erken veda etmişti.



