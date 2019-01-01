Lakers, geç saatlerde başlayan maçlara tepkili

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, maçların geç başlama saatlerinin, takımını rekabetçi bir düzeyde nasıl etkileyebileceğini açıkladı.



Lakers, daha sık olarak yerel saatte 19:00'da (TSİ 02:00) veya 19:30'da maçlarını oynamaya alışkın olsa da, NBA'in, KOVID-19 salgını nedeniyle sezonunun sona ermesinden ötürü Orlando yakınlarındaki Walt Disney World'e taşınmasıyla ve ligin programını yalnızca Doğu saat dilimine göre ayarladığından ötürü, LA ekibi birçok maçını saat 21:00'de (TSİ 04:00) oynadı.



Koç Vogel, bu durumun kendisini ve takımını nasıl etkilediğini, şu sözlerle açıkladı:



"Uçakta olma ve gece geç saatte varma unsurunu ortadan kaldırıyorsunuz. Ancak saat 9'da başlayan maçlarımız yüzünden, sezon boyunca seyahat ederek oynuyormuşuz gibi hissediyoruz. Çünkü otele çok geç döndüğümüz için, geç saatlere kadar oturuyoruz."



"Ben uykuya dalana kadar maç filmi izliyorum, ki bu da genellikle 3'ten önce olmuyor. Ama genellikle 5'ten sonraya da kalmıyor. 9'da oynadığımız bir maçtan sonra, genellikle 3 ve 4 arasında uyuyorum."



"GEÇ SAATLERE KADAR OTURUYORUM.."



LeBron James de benzer bir noktayı basına yineleyerek, maç sonrası bu düzenin kendisini genellikle geç saatlere kadar ayakta tuttuğunu vurguladı:



"Maçtan hemen sonra dinlendirme adımlarımı uyguluyorum. Kazanalım, kaybedelim ya da ne olursa olsun, soyunma odasında tedavime başlıyorum. Otele geri döndüğümde de, biraz daha yapıyorum. Gece oldukça geç saate kadar oturuyorum."



Lakers, bu gece Houston Rockets'a karşı 2-1 önde olduğu Batı Konferansı ikinci tur playoff serisinin 4. maçını tekrar 19:00'da (TSİ 02:00) oynayacağı için, bir süreliğine diledikleri gerçekleşmiş olacak. Cumartesi gecesi oynanacak 5. maç, tekrar akşam 21:00'de (TSİ 04:00) oynanacak.



