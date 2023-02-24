Lahoz VAR'da izledi, penaltıyı iptal etti

Trabzonspor, Basel deplasmanında 49. dakikada ikinci kez penaltı kazandı. Mateu Lahoz, VAR'da pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lahoz VAR'da izledi, penaltıyı iptal etti
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24 Şubat 2023 00:12
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel'e konuk olduğu maçta 49. dakikada penaltı kazandı.

Bu dakikada Maxi Gomez, kaleci Marwin Hitz'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mateu Lahoz, penaltı noktasını gösterdi.

Lahoz, gelen uyarı sonrası pozisyonu VAR'da izledi. İspanyol hakem, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

Trabzonspor, 27. dakikada kazanılan penaltıyı da Bakasetas ile gole çevirememişti.

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