05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
0-0
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
2-2
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
2-1
05 Ekim
Juventus-AC Milan
0-045'
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
2-2
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
0-1
05 Ekim
Strasbourg-Angers
5-0
05 Ekim
Lille-PSG
0-045'
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-1
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
0-172'
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
0-130'
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
1-2
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
4-0
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
1-0
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
5-0
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
0-0
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-1
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

La Liga'da Filistin'e destek: Bask kulüplerinden ortak protesto

İspanya La Liga'da Osasuna, Athletic Bilbao ve Alaves taraftarları, oynanan maçlarda Filistin'e destek verdi. Tribünlerde Filistin bayrakları açılırken, sahaya tenis topları atıldı, protesto pankartları taşındı.

05 Ekim 2025 21:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
La Liga'da Filistin'e destek: Bask kulüplerinden ortak protesto
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) bu hafta oynanan Bask bölgesi takımlarının maçlarında Filistin'e destek gösterileri öne çıktı.
 
İsrail'in Gazze'deki soykırımı, 3 Ekim'deki Osasuna-Getafe, 4 Ekim'deki Athletic Bilbao-Mallorca ve bugünkü Alaves-Elche maçlarında protesto edildi.
 
Bask bölgesinin kulüpleri Osasuna, Athletic Bilbao ve Alaves'in taraftarları, tribünleri Filistin bayrakları ve İsrail'i protesto eden pankartlarla doldurdu.
 
 
Osasuna-Getefa maçının hemen başlarında bir anda sahaya yüzlerce tenis topu atan taraftarlar, oyunun durmasının ardından Filistin'e destek sloganları atıp, pankartlar açtı.
 
Ana pankartta "İsrail'i yok edelim" anlamına gelen Baskça "Israel suntsitu" yazılı pankart açan taraftarlar, Filistin bayrakları sallayarak, "Filistin bizim için hadi" sloganları attı.
 
Athletic Bilbao Kulübü de resmi sitesinden "Soykırımı durdurun" başlığı altında duyurduğu etkinlik kapsamında, maç öncesinde kulübün elçilerinden Honey Thaljieh'e, Bask bölgesindeki bir grup Filistinli mülteciye ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) temsilcilerine atfen bir tören düzenledi.
 
 
Alkışlarla sahaya giren Thaljieh ve Filistinli mülteciler, tamamen dolu olan ve Filistin bayraklarının açıldığı tribünlerden gelen "Özgür Filistin" sloganlarına eşlik etti.
 
Alaves-Elche maçında da dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun "Guernica" tablosunun bir replikası tribünde kullanıldı.
 
 
Maçtan önce tribünlere Ikurrina (Bask Milliyetçi Partisi) renklerinde, 1937 faşist bombalamasını tasvir eden büyük bir pankart asılırken, yanına İsrail bombardımanı sonucu 20 binden fazla Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatan İngilizce bir mesaj yer aldı.
 
Diğer yandan maçların canlı yayın haklarını satan İspanya'daki 1. ve 2. lig kulüplerini bünyesinde bulunduran LaLiga kurumunun, Osasuna, Athletic Bilbao ev Alaves kulüplerinin Filistin'e destek eylemlerini canlı yayında kestirmesi dikkati çekti.
 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
