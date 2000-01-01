LA Clippers, Reggie Jackson'ı tuttu

LA Clippers, ekibin Reggie Jackson ile yeniden anlaşma imzaladığını duyurdu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre sözleşmesinin tek yıllık bir anlaşma olduğu bildirildi.



Veteran guard, Detroit Pistons'ın kendisinin kontratını ödeyip serbest bırakmasının ardından, geçtiğimiz Şubat ayında Clippers'a katılmıştı.



Jackson, LA'de oynadığı 17 maçta 9.5 sayı, 3.2 asist ve 3.0 ribaund ortalamaları yakalarken, %41.3'lük bir üçlük isabetiyle oynamıştı.



Rotasyonda Patrick Beverley'in arkasındaki derinlik sağlayan 30 yaşındaki oyuncu, 2011'de Oklahoma City Thunder tarafından Draft edilmişti.



