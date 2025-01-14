Kvaratskhelia muradına eriyor: PSG

Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia transferi için Napoli ile 70 milyon euro artı bonus maddeler karşılığında anlaştı.



MAAŞI 5'E KATLANACAK



Kvaratskhelia ile PSG arasında 5 yıllık bir sözleşme için anlaşma sağlandı.



Habere göre; PSG ile Napoli transfer için anlaşırsa, Kvaratskhelia yeni kulübünde mevcut maaşının 4-5 katını kazanacak.



Napoli'de bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.