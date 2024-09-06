Kuzma: "Pelinka ve Lakers benden çok erken vazgeçti"

Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka'nın 2021'de kendisinden "çok erken" vazgeçtiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Kuzma: 'Pelinka ve Lakers benden çok erken vazgeçti'
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06 Eylül 2024 15:43
Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka'nın 2021'de kendisinden "çok erken" vazgeçtiğini söyledi.

Kuzma, Filipinler'e yaptığı yaz gezisi sırasında Lakers'ta geçirdiği dönem hakkında konuştu.

Bu yaz Asya turunun bir parçası olarak Ağustos ayı sonlarında Filipinler'i ziyaret eden Kuzma, düzenlenen basın toplantısında 2020'deki kadroyla şampiyonluk kazandıktan sonraki sene takımdan gönderilmesinin nasıl bir his olduğuna değindi:

"Bence zor bir durumdu çünkü benden biraz vazgeçtiler gibi oldu. O takımdan da biraz erken vazgeçtiler. Rob biraz panik yapmıştı. Ama NBA'de her şey hızlıca gelişir ve her an neler olacağını asla bilemezsiniz."

Kuzma, ilk ve tek NBA şampiyonluğunu kazandığı 2020 playofflarında forma giydiği 21 maçta 10.0 sayı, 3.1 ribaund ve 0.8 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

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