Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrine bağlı, Türk nüfusunun yoğun yaşadığı Yukarı Banisa (Gornja Banjitsa) ve Aşağı Banisa (Dolna Banjitsa) köylerinde uzun yıllardır Trabzonspor sevdası yaşatılıyor.Yukarı Banisa'da 11 yıl hizmet eden eski muhtar Abdülhadi Hüseyin'in öncülüğünde 2015'te Trabzonspor ismiyle futbol kulübü kuruldu ve kulüp Makedonya'da birçok kez bölgesel ligde mücadele etti.Makedonya ve Türkiye arasında spor bağlarıyla kültürel bir köprü oluşturan Trabzonspor sevgisine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Abdülhadi Hüseyin, maddi imkansızlıklar ve destek yetersizliği nedeniyle futbol kulübünün şu anda faaliyette olmadığını aktardı.Trabzonspor taraftarlarının yoğunluğu sebebiyle arkadaşlarıyla ilk olarak Yukarı Banisa'da Trabzonspor Taraftarlar Derneğini kurduğunu kaydeden Hüseyin, "Yaşatmaya gücümüz yetmedi. Malum biz burada azınlık olduğumuz için sadece Türkiye'den gelen dostlarımızla ayakta kaldık ve ayakta durmaya çalışıyoruz." dedi.Türkiye'yi çok sevdiklerini dile getiren Hüseyin, "Çünkü Türkiye anavatanımız. (Türkiye'dekiler) Bizi muhacir, yabancı olarak görmesinler. Biz kardeşiz. Kardeşliği nasıl pekiştirebiliriz diye bizim gösterdiğimiz gayretlere cevap vermeleri yeterli. Ama uzaktan değil yakından." ifadelerini kullandı.Abdülhadi Hüseyin, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor şampiyon olduğunda Türkiye'dekine benzer kutlamaları Makedonya'da da gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Türkiye'de 18 takım var. 18 takımın hepsi de bizim takımımızdır ama Trabzonspor'u biraz daha çok seviyoruz." diye konuştu.Trabzon'a da gittiğini ve şehri sevdiğini söyleyen Abdülhadi Hüseyin, "Trabzon'a ilk gittiğimde buradan bir farklılık hissetmedim. Misafirperverlik ve şive bizim gibi. Sanki Yukarı Banisa'dan 3-5 kilometre ötede Türk köyüne gittim gibi hissettim. Şiveleri, konuşma olarak aynı, Trabzon'da nasılsa bu halkta da böyle." açıklamasını yaptı.Hüseyin, 2011'de muhtarlık heyetiyle vardıkları karar sonucu, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında kültürel bağları güçlendirmek adına Yukarı Banisa sokaklarına Türkçe isimler verdiklerini vurgulayarak, şunları aktardı:"Sokaklarımızın isimleri yoktu. Biz 'Türklüğümüzü nasıl var edebiliriz?' diye sokaklara Türk isimleri verilmesine karar verdik. Köyümüz yüzde 100 Müslüman. Yüzde 85'i Türk, yüzde 15'i de Arnavut. Bu isimleri verirken Arnavut kardeşlerimize saygısızlık olmasın diye Arnavut ismi de verdik sokaklara. Altı asırdır dedelerimizden beri hep buradaydık, burada var olmaya da devam edeceğiz. Bugün zor durumdayız. Çünkü bize devlet bakmaz. Bizim siyasi partilerimiz devlette azınlık olduğu için söz sahibi değil. Sadece Yukarı Banisa'da değil, maalesef Makedonya'da Türklerin yaşadığı her bölgede sıkıntılar var."Türkiye'nin kendilerine her zaman destek verdiğini vurgulayan Hüseyin, "Biz sadece bu bölgede yaşayıp, evlatlarımızı en güzel şekilde, eğitim, kültür ve spor faaliyetlerinde yetiştirmek, örf ve adetlerini unutmamalarını sağlamak istiyoruz. Eğer ki bir millet geçmişinizi bilemezse, geleceğini asla bulamaz." dedi.Aşağı Banisa'dan Trabzonspor taraftarı Burhan Aydini de Trabzonspor sevdasının kendisinde 1974'te başladığını ve tüm Trabzonspor maçlarını izlediğini söyledi.Aydini, Trabzon'a gitmeyi çok istediğini fakat bir türlü fırsat bulamadığını aktararak, "Bu sevda nereden geldi bilmem. Karadeniz'i severim. Bizlerden çok daha fazla misafirperverler. Ölünceye kadar Trabzonspor'u tutacağım.Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına da gitmeyi çok istedim. Burada kutladık ama tabii ki oradaki kutlamalar çok başka." değerlendirmesinde bulundu.Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Zekiriya Hasip ise Trabzonspor'u 1990'lı yıllarda tutmaya başladığını dile getirerek, "O yıllarda diğer takımlara kıyasla Trabzonspor'da belki az vardı veya hiç yabancı oyuncu yoktu. Bu yüzden bende Trabzonspor sevdası oluştu. Tabii ki Yugoslavya'nın dağılımıyla da burada Türkiye'deki takımlara bir sevda başladı. Eskiden beri de Türk takımlarını takip eden yaşlılarımız vardı." şeklinde konuştu."Trabzonspor teknik direktöründen kadrosuna kadar Şenol (Güneş) hocayla beraber büyük bir başarı elde ediyordu. Türk futboluna damgasını vuran Hami Mandıralı, Ogün Temizkanoğlu, Abdullah Ercan ve Ünal Karaman gibi birçok oyuncu vardı ve Trabzonspor'a büyük katkı sağladılar. O yıllardan günümüze kadar Trabzonspor'u tutuyor, seviyor, takip ediyor, destekliyoruz. Gönlümüz Trabzonspor'dan yana. Herhalde 'Bize her yer Trabzon' sloganı bu olsa gerek. Bakın Makedonya'nın ücra bir köşesinde Aşağı ve Yukarı Banisa'da Trabzonspor sevdası var. Çocuklarım da Trabzonsporlu. Trabzonspor'a her daim başarılar dileriz. Gönlümüz Trabzonspor'dan yana."