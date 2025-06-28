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23:00
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Rosenborg-Viking
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28 Haziran
Hoedd-Mjoendalen
3-1
28 Haziran
Kongsvinger-Raufoss
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Lillestroem-Sogndal
0-0
28 Haziran
Moss-Egersund
2-4
28 Haziran
Odds Ballklubb-Start
2-2
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Skeid-Aalesund
1-1
28 Haziran
Stabaek-Ranheim
1-2
28 Haziran
Viborg-Randers FC
0-2
28 Haziran
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1-1
28 Haziran
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Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Palmeiras

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Palmeiras, 90 dakikası 0-0 biten maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle Botafogo'yu 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

calendar 28 Haziran 2025 21:48 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 22:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Palmeiras
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya temsilcileri Palmeiras ve Botafogo karşı karşıya geldi.

ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan ve 90 dakikası 0-0 beraberlik sonuçlanan maçı, Palmeiras, üzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 galip tamamladı.

Palmeiras'a galibiyeti getiren golü, 100 dakikada Paulinho kaydetti.

Palmeiras'ta Gustavo Raul Gomez 116. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Palmeiras, turnuvada adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu. 


Çeyrek finale yükselen Palmeiras, TSİ 23.00'da oynanacak Benfica - Chelsea maçının galibiyle 5 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak.


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