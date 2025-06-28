FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya temsilcileri Palmeiras ve Botafogo karşı karşıya geldi.
ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan ve 90 dakikası 0-0 beraberlik sonuçlanan maçı, Palmeiras, üzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 galip tamamladı.
Palmeiras'a galibiyeti getiren golü, 100 dakikada Paulinho kaydetti.
Palmeiras'ta Gustavo Raul Gomez 116. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Palmeiras, turnuvada adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu.
Çeyrek finale yükselen Palmeiras, TSİ 23.00'da oynanacak Benfica - Chelsea maçının galibiyle 5 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak.
ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan ve 90 dakikası 0-0 beraberlik sonuçlanan maçı, Palmeiras, üzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 galip tamamladı.
Palmeiras'a galibiyeti getiren golü, 100 dakikada Paulinho kaydetti.
Palmeiras'ta Gustavo Raul Gomez 116. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Palmeiras, turnuvada adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu.
Çeyrek finale yükselen Palmeiras, TSİ 23.00'da oynanacak Benfica - Chelsea maçının galibiyle 5 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak.
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