Galatasaray'da yeni hedef artık Avrupa olacak.
Adeta küllerinden doğan ve 13. bitirdiği 2021-22 sezonundan sadece 1 sene sonra şampiyonluğa ulaşan Cim-Bom gözünü uluslararası arenaya çevirdi.
Galatasaray'da çok kısa sürede bu yapıyı oluşturan Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur şimdi gözünü Avrupa'daki başarıya dikti.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuyla sezonu açacak Aslan, önce gruplara kalmayı hedefleyecek.
Adeta küllerinden doğan ve 13. bitirdiği 2021-22 sezonundan sadece 1 sene sonra şampiyonluğa ulaşan Cim-Bom gözünü uluslararası arenaya çevirdi.
Galatasaray'da çok kısa sürede bu yapıyı oluşturan Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur şimdi gözünü Avrupa'daki başarıya dikti.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuyla sezonu açacak Aslan, önce gruplara kalmayı hedefleyecek.