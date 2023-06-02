Küllerinden doğan Galatasaray'ın gözü Avrupa'da

13. bitirdiği 2021-22 sezonundan sadece 1 sene sonra şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gözünü uluslararası arenaya çevirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Küllerinden doğan Galatasaray'ın gözü Avrupa'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2023 08:54
Galatasaray'da yeni hedef artık Avrupa olacak.

Adeta küllerinden doğan ve 13. bitirdiği 2021-22 sezonundan sadece 1 sene sonra şampiyonluğa ulaşan Cim-Bom gözünü uluslararası arenaya çevirdi.

Galatasaray'da çok kısa sürede bu yapıyı oluşturan Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur şimdi gözünü Avrupa'daki başarıya dikti.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuyla sezonu açacak Aslan, önce gruplara kalmayı hedefleyecek. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery