Korumalı Amerikan Futbolu Milli Takımı, İrlanda'yı yendi

Türkiye, Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde İrlanda'yı 41-18 yenerek A Ligi yolunda ilk adımı attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Korumalı Amerikan Futbolu Milli Takımı, İrlanda'yı yendi
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03 Kasım 2024 23:04
Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, Ankara'da konuk ettiği İrlanda'yı 41-18 yendi.

Organizasyondaki ilk maçında Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda İrlanda ile karşılan milli takım, rakibini farklı mağlup etti.

Karşılaşmayı 41-18 kazanan milliler, ikinci müsabakasını 17 Kasım'da deplasmanda Hollanda ile yapacak.

Ay-yıldızlılar, A ligine yükselerek Avrupa'da ilk 10 takım arasına girmeyi hedefliyor.

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