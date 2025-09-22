22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
3-1
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
3-2
22 Eylül
Marsilya-PSG
1-0
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
0-070'
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
1-3
22 Eylül
Millwall-Watford
1-089'

Kopa Trophy Lamine Yamal'ın!

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin kazananı Lamine Yamal oldu.

calendar 22 Eylül 2025 22:18 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 22:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kopa Trophy Lamine Yamal'ın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2025 yılı için düzenlenen Ballon D'or ödül töreninde milli oyuncumuz Kenan Yıldızı'nda adaylar arasında yer aldığı yılın en iyi genç oyuncusu için verilen Kopa Trophy'nin kazananı açıklandı.

Kopa Trophy'nin bu seneki kazananı Barcelona forması giyen Lamine Yamal oldu.

TARİHTE İLK KEZ

18 yaşındaki dünya yıldızı, bu ödülü üst üste 2. kez alan tarihteki ilk isim oldu. 

KENAN YILDIZ 5. SIRADA

Milli yıldızımız Kenan Yıldız, ödül sıralamasında 5. sırada yer aldı. İlk 10'da yer alan futbolcular ise şu şekilde:

Lamine Yamal (Barcelona), Desire Doue (PSG), Joao Neves (PSG), Estevao (Chelsea), Kenan Yıldız (Juventus), Dean Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsi (Barcelona), Rodrigo Mora (Porto), Ayyoub Bouaddi (Lille) ve Myles Lewis-Skelly (Arsenal).

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.