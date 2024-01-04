Konyaspor yeni forvetini Japonya'da buldu: Kasper Junker

Forvet arayışlarını sürdüren Konyaspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi.



KASPER JUNKER İLE İLGİLENİYOR



Sezon başı transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Nelson Oliveira ile devre arasında yollarını ayırma kararı alan Konyaspor, Urawa Reds'in 29 yaşındaki Danimarkalı yıldızı Kasper Junker ile ilgileniyor.



Kiralık gittiği Nagoya Grampus'ta bu sezon 42 maçta 17 gol ve 5 asistle oynayan başarılı golcünün yolu önümüzdeki ay Konyaspor'a düşebilir.





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