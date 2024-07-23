Konyaspor, Umut Nayir için bastırıyor

Konyaspor'un uzun zamandır transferi için uğraş verdiği Umut Nayir, Fenerbahçe'nin Lugano maçı kamp kadrosuna alınmadı. Deneyimli futbolcu için Yeşil-Beyazlı ekibin girişimlerini artırıp işi bitirmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Konyaspor, Umut Nayir için bastırıyor
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23 Temmuz 2024 11:30
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu. Buna göre Sarı-Lacivertliler'de, Konyaspor'un kadrosuna katmak istediği ve ön görüşme yaptığı Umut Nayir başta olmak üzere 8 futbolcu UEFA kadrosuna bildirilmedi.

Diğer yandan Konyaspor'un da Umut Nayir ısrarı sürüyor. Forvet mevkisinde forma giyen 31 yaşındaki oyuncu için Yeşil-Beyazlı ekibin önümüzdeki günlerde oyuncunun temsilcisi ve Fenerbahçe ile resmi girişimleri sıklaştırması bekleniyor.

18 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Umut Nayir geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Pendikspor ile 18 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.  

 
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