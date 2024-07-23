Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu. Buna göre Sarı-Lacivertliler'de, Konyaspor'un kadrosuna katmak istediği ve ön görüşme yaptığı Umut Nayir başta olmak üzere 8 futbolcu UEFA kadrosuna bildirilmedi.
Diğer yandan Konyaspor'un da Umut Nayir ısrarı sürüyor. Forvet mevkisinde forma giyen 31 yaşındaki oyuncu için Yeşil-Beyazlı ekibin önümüzdeki günlerde oyuncunun temsilcisi ve Fenerbahçe ile resmi girişimleri sıklaştırması bekleniyor.
18 MAÇTA 6 GOLE KATKI
Umut Nayir geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Pendikspor ile 18 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Diğer yandan Konyaspor'un da Umut Nayir ısrarı sürüyor. Forvet mevkisinde forma giyen 31 yaşındaki oyuncu için Yeşil-Beyazlı ekibin önümüzdeki günlerde oyuncunun temsilcisi ve Fenerbahçe ile resmi girişimleri sıklaştırması bekleniyor.
18 MAÇTA 6 GOLE KATKI
Umut Nayir geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Pendikspor ile 18 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.