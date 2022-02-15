Konyaspor için 4 günde 2 kritik maç

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasını Trabzonspor mağlubiyetiyle kapatan Konyaspor, 4 gün içinde kritik iki maça çıkacak.



48 puanla ikinci sırada bulunan yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa ve Başakşehir ile karşılaşacak.Konyaspor, 26'ıncı haftada 28 puanlı Kasımpaşa ile mücadele edecek.



Ligde oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan lacivert beyazlılar ile yeşil-beyazlılar arasında 20 puan var. Konyaspor 22 Şubat Salı günü ise erteleme maçında zirveyi kovalayan Başakşehir ile kozlarını İstanbul'da paylaşacak.



Teknik direktör İlhan Palut zorlu fikstüre hazırlanırken, iki maçta alınacak sonuçlar yeşil-beyazlı ekibin ligdeki konumu açısından büyük önem taşıyor. (Konya Haber Dairesi)





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