Konyaspor, Endri Çekiçi ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor'da sağ kanat oyuncusu Endri Çekiçi ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor, Endri Çekiçi ile yollarını ayırdı
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09 Temmuz 2023 20:52
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Endri Çekici'nin takımdan ayrıldığını duyurdu.

Konyaspor, Ankaragücü'nden 29 Temmuz 2021'de 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu Endri Çekiçi'nin takımdan ayrıldığını bildirdi.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Endri Çekiçi! Yeşil-beyaz formamızı iki sezon boyunca terleten Endri Çekiçi'ye teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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