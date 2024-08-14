Konyaspor'dan Cikalleshi ve Sambou açıklaması!

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, kulübün iki oyuncusu, Sokol Cikalleshi ve Alassane Sambou ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Korkmaz, iki futbolcunun da geleceği hakkında net ifadeler kullandı.



Ömer Korkmaz, Cikalleshi ve Sambou'nun başka bir kulüpten teklif almaları durumunda, bu süreçte onlara yardımcı olacaklarını belirtti. Ancak, herhangi bir teklif gelmediği takdirde, oyuncuların halen Konyaspor'un kadrosunda yer alacağını vurguladı.



Korkmaz, "Kendilerine herhangi bir teklif gelirse yardımcı olacağımızı söyledik. Herhangi bir teklif gelmezse de bizim oyuncularımız. İstediğimiz onların da kendilerine oynayabilecekleri kulüp bulmak." şeklinde konuştu. [Kaynak: Hakmiyet Gazetesi]





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