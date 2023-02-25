Konyaspor'da Stanojevic'ten kötü istatistik!

Konyaspor'da İlhan Palut'tan sonra göreve getirilen Aleksandar Stanojevic'in kötü gidişi sürüyor.



Yeşil beyazlı ekipte İlhan Palut ve ekibinin, alınan başarısız sonuçlar sonrası görevine son verilmişti.



Yerine getirilen Sırp asıllı Yugoslav teknik adam Aleksandar Stanojevic'in istatistikleri gelecek adına umut vermiyor.



Stanojevic yönetiminde Konyaspor, çıktığı 4 maçın 4'ünü de kaybetti. Başarılı teknik adamın takımı bu maçlarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.



Erteleme maçında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.





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