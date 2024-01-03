Konyaspor'da hedef 4 transfer

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz merakla beklenen transfer konusuna değinerek, maddi imkanlar doğrultusunda minimum 4 transfer yapacaklarını söyledi.



Bu sayının artabileceğini de ifade eden Korkmaz, takımdan bazı isimlerle yolların ayrılabileceğini, yine bazı genç ve forma şansı bulamayan isimlerin kiralanabileceği belirterek şöyle konuştu;



"Taraftarımız şunu bilsin, onların endişe ettiği her şeyin üzerinden en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz. Ligi bilen, takımın ihtiyaçlarına cevap verecek oyuncuları kadroya katmak istiyoruz. Kulübün uzun vadede kurtuluşu gençler, ancak şu anki konumumuz ve şartlar itibariyle ihtiyacımızın farkındayız."



"MİNİMUM 4 TRANSFER YAPACAĞIZ"



"Devre arası transferi zor, şu an belki takip ettiğimiz oyuncuyu bile almayabiliriz. Risk alacağız, bonservis ödeyeceğiz ve belki de yatırım gibi göreceğiz. Dokunuş yapacak oyunculara ihtiyacımız var. Biz de farkındayız durumun. Forvetlerimiz çok istediğimiz performansta değiller. Penaltı harici gol atmakta zorlandığımızı görüyoruz. Sürekli penaltıdan gol bulan bir takım haline geldik. 3. bölgeye geldiğimizde maalesef pozisyonu golle sonuçlandıramıyoruz. İstediğimiz özelliklere sahip bir santraforumuz yok. Bir değil gerekirse 2 tane forvet alacağız. Bizi yeniden ayağa kaldıracak olan neyse onu yapacağız. Bunu söylerken tabi şu anlam çıkmasın. Devre arasındayız, tüm takımı sil baştan kuracak halimiz yok. Bunların hepsi ayrı ayrı maliyet. Atan-tutan iyi olacak mevzusuna baktığımız zaman gerekirse pişman olmamak adına 2 forvet transferi yapacağız"



"Transfer dönemi başladığında ilk forvet transferimizi İstanbulspor maçında kulübeye oturtmak istiyoruz. İçeride gitmek isteyen oyuncularımız belki olacaktır, bu noktada da ne gerekiyorsa yapacağız. Kulübe gelen resmi teklif yok, ancak futbolcular içinde ayrılmak istediğini beyan edenler oldu. Oyuncular bu noktada kendi hayatı için yaşıyor, biz de Konyaspor için yaşıyoruz. Öyle herkesin kendi istediği şartlarda gitmesine izin veremeyiz. Gerekirse tribünde oturur, öncelik kulübün menfaatidir. Maddi imkanlar el verirse minimum 4 transfer yapacağız. Gidecek futbolcunun durumuna göre bu sayı da artabilir. Genç ve şans bulamayan futbolcuların bazılarını kiralayacağız. Bizim gitmesini istediğimiz futbolcular olacak. Bunların hepsi transfer sezonu açılınca belli olacak."





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