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Konyaspor-Altınordu maçına scoutlar akın etti!

Atiker Konyaspor, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig takımlarından Altınordu'ya 1-0 yenildi. Mücadeleyi, bazı yabancı takımların oyuncu izleme ekiplerinin de takip ettiği görüldü.

Kaynak: AA
Konyaspor-Altınordu maçına scoutlar akın etti!
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10 Ocak 2019 18:34
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig takımlarından Altınordu'ya 1-0 yenildi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Atiker Konyaspor, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmaya, Ertuğrul Taşkıran, Opanasenko, Diagne, Filipovic, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Milosevic, Hurtado, Traore ve Jahovic ilk 11'i ile çıktı.

Altınordu ise Erce Kardeşler, Recep Yemişçi, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Sinan Osmanoğlu, Berkay Samancı, David Deniz Kılınç, Muhammed Mert, Sefa Yılmaz, Ali Yaşar ve Anıl Koç ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 12. dakikada Sefa Yılmaz'ın attığı golle İzmir ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Altınordu karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Oyuncu izleme ekiplerinden takip

Öte yandan karşılaşmayı bazı yabancı takımların oyuncu izleme ekiplerinin de takip ettiği görüldü. Ekiplerin, özellikle Altınordu'nun genç oyuncularıyla ilgilendikleri öğrenildi.

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