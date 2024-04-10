Konferans Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları perşembe günü oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe de sahaya çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konferans Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor
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10 Nisan 2024 13:39
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları perşembe günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek final ilk maçları 11 Nisan, rövanşları ise 18 Nisan'da oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, perşembe günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda belli olacak.

Çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

19.45 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe

19.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)

22.00 Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa)

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