Kocaelispor'un istediği Bruno Petkovic, Alaves'e gidiyor!

Kocaelispor'un gündeminde yer alan Hırvat golcü Bruno Petkovic, tercihini La Liga'dan yana kullandı.



Hırvat basınından Germanijak'ın haberine göre; . Dinamo Zagreb ile yollarını ayıran deneyimli golcü, İspanyol temsilcisi Alaves ile 2 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı. Resmi imzanın kısa süre içinde atılması bekleniyor.



PAOK VE KOCAELİSPOR DEVREDEYDİ

Petković'in Dinamo Zagreb ile sözleşmesini feshetmesinin ardından adı birçok kulüple anılmıştı. Özellikle Türkiye'den Kocaelispor ve Yunanistan'dan PAOK'un ilgisi öne çıkarken, 29 yaşındaki futbolcu tercihini İspanya'dan yana kullandı.Geçtiğimiz sezon Dinamo Zagreb formasıyla 26 maça çıkan Petkovic, 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.