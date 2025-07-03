Kocaelispor'un istediği Bruno Petkovic, Alaves'e gidiyor!

Dinamo Zagreb ile yollarını ayıran Hırvat forvet Bruno Petkovic, Kocaelispor ve PAOK'un ilgisine rağmen La Liga ekibi Alaves ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

calendar 03 Temmuz 2025 13:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kocaelispor'un istediği Bruno Petkovic, Alaves'e gidiyor!
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Kocaelispor'un gündeminde yer alan Hırvat golcü Bruno Petkovic, tercihini La Liga'dan yana kullandı.

Hırvat basınından Germanijak'ın haberine göre; . Dinamo Zagreb ile yollarını ayıran deneyimli golcü, İspanyol temsilcisi Alaves ile 2 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı. Resmi imzanın kısa süre içinde atılması bekleniyor. 

PAOK VE KOCAELİSPOR DEVREDEYDİ



Petković'in Dinamo Zagreb ile sözleşmesini feshetmesinin ardından adı birçok kulüple anılmıştı. Özellikle Türkiye'den Kocaelispor ve Yunanistan'dan PAOK'un ilgisi öne çıkarken, 29 yaşındaki futbolcu tercihini İspanya'dan yana kullandı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Dinamo Zagreb formasıyla 26 maça çıkan Petkovic, 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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