Kocaelispor, Mustafa Gürsel'le anlaştı!

Kocaelispor'un 1. Lig'e yükselmesinin ardından sezon öncesi teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, '' Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam'a ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.



31 Mayıs 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Sağlam'ın üst üste yaşanan puan kayıpları sebebiyle istifası istendi. Kocaelispor'un Şanlıurfaspor'a iç saha maçında 1-0 mağlup olmasının ardından da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı.



"MUSTAFA GÜRSEL İLE ANLAŞMA"



Kocaelispor Başkanı Koyun, Recep Uçar'a teklif götürdüklerini ancak olumsuz yanıt alınması üzerine Mustafa Gürsel ile anlaştıklarını açıkladı.



Engin Koyun Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Teknik direktörlük için Mustafa Gürsel ve Recep Uçar'la görüştük. Recep Uçar, TFF 1. Lig'e gelmeyi kabul etmedi. Mustafa Gürsel, teklifimizi kabul etti ve anlaşma sağladık. Mustafa Hoca salı günü burada olacak." ifadelerini kullandı.





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