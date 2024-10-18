Kocaelispor'da Başkanı Recep Durul: "Her takımı yeneriz"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Trendyol 1.Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacakları maç öncesi iddialı konuştu.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor'da Başkanı Recep Durul: 'Her takımı yeneriz'
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18 Ekim 2024 11:12
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, 19 Ekim Cumartesi günü evlerinde oynayacakları Ümraniyespor maçı hakkında açıklamalar yaptı.

Kocaelispor, moral yemeğinde bir araya geldi. Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yarın evlerinde oynayacakları Ümraniyespor maçı hakkında, "Kocaelispor gibi oynadıktan sonra her takımı yenebiliriz. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı eğer dize getirdiysek Ümraniyespor'u da çok gözümüzde büyütmeliyim" diye umut dağıttı.

"KAZANACAĞIZ"

Kaleci Gökhan Değirmenci de taraftardan destek isteyerek, galibiyet sözü verdi. Değirmenci, "Taraftarlarımızı Ümraniye karşılaşmasına davet ettik. İnşallah onlar da maça gelecekler. Daha dolu bir tribünde lider takımı izleyecekler. Biz de onlara iyi oyun izlettirip 3 puan armağan etmek istiyoruz" dedi.


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