Kocaelispor, Aboubakar için devrede!

Kocaelispor, deneyimli Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için bir kez daha harekete geçti.





Africafoot'un haberine göre, geçtiğimiz kış transfer döneminde de ilgilendiği 33 yaşındaki oyuncuyla yeniden görüşmelere başlandı.





Kocaelispor yönetimi, transferi bitirme konusunda daha umutlu. Şu anda serbest statüde bulunan Aboubakar, son olarak küme düşen Hatayspor'da forma giymiş ve sözleşmesini feshetmişti.

Kamerun'un kaptanlığını yapan golcü futbolcu için en büyük engel ise maaş beklentisi. Kocaelispor ile Aboubakar cephesi arasındaki pazarlıklar, oyuncunun talep ettiği ücret nedeniyle henüz sonuçlanmadı.





Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.



GEÇEN SEZON PERFORMANSI



Hatayspor formasıyla 28 resmi maça çıkan Aboubakar, 8 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağladı.



