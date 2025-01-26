Trendyol 1. Lig'in 21'inci haftasında Kocaelispor, Pendikspor'u konuk etti.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 52 ve 84'üncü dakikalarda Oğulcan Çağlayan ile 90+3'üncü dakikada Furkan Gedik kaydetti.
Pendikspor'da Eberechi Eze, 12'nci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 44'e yükseltti. Pendikspor ise 30 puanda kaldı.
Stat: Yıldız Entegre Kocaeli
Hakemler: Yiğit Arslan, Emir Eray Eyisoy, Mert Bulut
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Appindangoye, Yunus Emre Gedik (Dk. 67 Muharrem Cinan), Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa (Dk. 45 Tarkan Serbest), Pedrinho, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 67 Vukovic), Mendes (Dk. 89 Furkan Gedik), Samet Yalçın, Markao (Dk. 73 Ahmet Sağat), Oğulcan Çağlayan
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz (Dk. 83 Murat Akça), Sequeirra, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Hasan Kılıç, Enes Keskin (Dk. 65 Topalli), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Del Valle, Eze
Goller: Dk. 53 ve Dk. 84 Oğulcan Çağlayan, Dk. 90+3 Furkan Gedik (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Dk. 12 Eze (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Yunus Emre Gedik, Dk. 73 Ahmet Oğuz, Dk. 87 Samet Yalçın (Kocaelispor), Dk. 21 Enes Keskin, Dk. 38 Berkay Sülüngöz (Siltaş Yapı Pendikspor)
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 52 ve 84'üncü dakikalarda Oğulcan Çağlayan ile 90+3'üncü dakikada Furkan Gedik kaydetti.
Pendikspor'da Eberechi Eze, 12'nci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 44'e yükseltti. Pendikspor ise 30 puanda kaldı.
Stat: Yıldız Entegre Kocaeli
Hakemler: Yiğit Arslan, Emir Eray Eyisoy, Mert Bulut
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Appindangoye, Yunus Emre Gedik (Dk. 67 Muharrem Cinan), Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa (Dk. 45 Tarkan Serbest), Pedrinho, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 67 Vukovic), Mendes (Dk. 89 Furkan Gedik), Samet Yalçın, Markao (Dk. 73 Ahmet Sağat), Oğulcan Çağlayan
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz (Dk. 83 Murat Akça), Sequeirra, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Hasan Kılıç, Enes Keskin (Dk. 65 Topalli), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Del Valle, Eze
Goller: Dk. 53 ve Dk. 84 Oğulcan Çağlayan, Dk. 90+3 Furkan Gedik (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Dk. 12 Eze (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Yunus Emre Gedik, Dk. 73 Ahmet Oğuz, Dk. 87 Samet Yalçın (Kocaelispor), Dk. 21 Enes Keskin, Dk. 38 Berkay Sülüngöz (Siltaş Yapı Pendikspor)