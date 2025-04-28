New York Knicks, Detroit Pistons karşısında 94-93'lük kritik bir galibiyet alarak seride 3-1 öne geçti. Ancak maçın sonunda yaşanan tartışmalı bir pozisyon, gündeme damgasını vurdu.



Son saniyelerde Pistons'ın eline maç için büyük bir fırsat geçti. Cade Cunningham'ın kaçırdığı orta mesafe şutun ardından Tim Hardaway Jr., bitime saniyeler kala üçlük denedi. Ancak şut anında Knicks oyuncusu Josh Hart'ın bariz bir şekilde Hardaway Jr.'a temas ettiği görüldü. Hakemler pozisyona faul çalmayınca, Pistons koçu J.B. Bickerstaff büyük öfke içinde sahaya girerek hakemlere sert tepki gösterdi.



Maç sonrasında hakem heyetinin başı David Guthrie, basın mensuplarına yaptığı açıklamada hata yaptıklarını kabul etti:



"Maç sırasında Josh Hart'ın kurallara uygun bir savunma yaptığı değerlendirildi. Ancak maç sonrası incelemede, Hart'ın Hardaway Jr.'a fazla temas ettiği ve faul kararı verilmesi gerektiği sonucuna vardık."



Eğer faul kararı verilseydi, %85 serbest atış yüzdesine sahip Hardaway Jr., çizgiye gelerek maçı eşitleme veya kazanma şansı yakalayacaktı.



Bu kararın ardından seri 3-1 Knicks lehine dönerken, mücadele Madison Square Garden'a taşınacak.



