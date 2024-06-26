New York Knicks'in, Brooklyn Nets'ten Mikal Bridges'i takasladığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Nets'in Bojan Bogdanovic, dört adet korumasız ilk tur draft hakkı, Milwaukee Bucks'tan gelen korumalı bir ilk tur draft hakkı, korumasız bir draft hakkı değişimi ve bir ikinci tur draft hakkı karşılığında Bridges'i Knicks'e takas etmeyi kabul ettiğini söyledi.



Knicks, Bridges için 2025, 2027, 2029 ve 2031'deki korumasız draft haklarının yanı sıra, Bucks'tan gelen bir korumalı 2025 draft hakkı, 2028'deki korumasız draft hakkı değişimii, 2025'ten bir ikinci tur draft hakkı ve 2026'dan ise bir ikinci tur draft hakkını gönderecek.



Bridges, bu takasla Villanova Üniversitesi'nden eski takım arkadaşları olan Jalen Brunson, Josh Hart ve Donte DiVincenzo'ya katılmış oldu.



Bridges'in bu hafta başında Nets yönetimine bizzat Knicks'e takas talebinde bulunmak adına başvurduğu ve kısa sürede bir anlaşmaya varıldığı bildirildi.



27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde, sırasıyla 23,3 milyon dolar ve 24,9 milyon dolar alacağı iki sezon daha bulunuyor.





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