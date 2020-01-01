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Knicks, Michael Kidd-Gilchrist ile ilgileniyor

New York Knicks, New York Post'tan Marc Berman'a göre, serbest forvet Michael Kidd-Gilchrist ile sözleşme imzalamakla ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks, New York Post'tan Marc Berman'a göre, serbest forvet Michael Kidd-Gilchrist ile sözleşme imzalamakla ilgileniyor.

Berman, haberin arkasındaki gerekçeyi şu şekilde açıkladı:

"Tom Thibodeau, savunmacı bir koç ve başkan Leon Rose, koçluk bazında büyük olan bu işe alıma uyan bir kadro oluşturmak istiyor. Kaynaklara göre, Knicks aynı zamanda 'MKG' olarak bilinen oyuncuyu güvenilir bir soyunma odası adamı olarak görüyor.

Ancak, Kidd-Gilchrist, Knicks'in dış şutlarını geliştirme arzusunu yerine getirmeyeblir. 1.98 boyundaki forvet, antrenman kampının 1 Aralık'ta başlayacağı düşünüşdüğünde, Thibodeau'nun sistemini hızlı bir şekilde öğrenebilecek akıllı bir oyuncu."

Berman'ın belirttiği üzere, Kidd-Gilchrist, Knicks başkanı Leon Rose'un geçtiğimiz Mart ayında ön büro işini alana kadar yönettiği CAA ile anlaşması bulunan bir oyuncu.

Kidd-Gilchrist, önceki yıl Charlotte Hornets ve Dallas Mavericks ile oynadığı 25 maçta 2.4 sayı ve 2.7 ribaund ortalamaları tutturmuştu. Hiç bir maça ilk beş başlamayan MKG, maç başına sadece 11.2 dakika oynayabilmişti.


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