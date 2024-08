New York Knicks'in, yıldız oyuncusu Julius Randle'ı takas etmeyi planlamadığı bildirildi.



The Athletic'ten Fred Katz, Knicks'in 2024-25 sezonu sonunda serbest oyuncu olabilecek Randle'ı takas etmeye istekli olacağına dair "hiçbir belirti" olmadığını açıkladı.



Randle, kontratının 2025-26 sezonu için, sakatlık yaşamadığı takdirde reddetmesine kesin gözüyle bakılan 30,9 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip. Knicks ekibi Randle ile mevcut kontratını dört yıllığı 181,5 milyon dolar değerinde bir sözleşmeyle uzatma imkanına sahip olsa da, tarafların bir anlaşmaya yakın olmadığı belirtildi.



Randle'ın Knicks ile uzun vadeli geleceği, takımın kendisi olmadan playoffların ikinci turuna ulaşmasından beri birçok spekülasyona neden olmuştu. New York'un ayrıca Brooklyn Nets'ten Mikal Bridges'i alarak takıma beş pozisyon için altı ilk beş oyuncusu dahil etmesinin ardından, Randle'ın geleceği daha da belirsizleşmişti.





