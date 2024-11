New York Knicks'in, Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu kadrosuna katma ihtimalinin "oldukça düşük" olduğu iddia edildi.



Yakın zamanda Bucks ekibinin takas seçeneklerini araştırdığı takdirde, Knicks'in Antetokounmpo için diğer takımlarla rekabet içinde olacak birkaç ekipten biri olduğu bildirilmişti. Ancak NBA muhabiri Marc Stein'a göre Knicks, diğer takımları geride bırakmak için gereken varlıklardan yoksun olabilir.



Stein, Giannis için Brooklyn Nets, Miami Heat ve Golden State Warriors ile birlikte dört olası talipten biri olarak Knicks'in altını çizerken, New York Post'tan Stefan Bondy, Knicks'in yakın zamanda Mikal Bridges ve Karl-Anthony Towns için takas yaptığı için elindeki varlıkların çoğunu tüketmiş olmasının, Antetokounmpo için önemli bir teklif yapma durumunu zorlaştırdığını açıkladı.



Knicks'in mevcut durumu, özellikle çok sayıda draft seçimi ve genç yetenek bulunduran Nets gibi takımlarla karşılaştırıldığında, kendilerini sınırlı takas varlıklarıyla baş başa bırakıyor. Stein, New York'un süperstar oyuncuyu kadrosuna katma isteğine rağmen, Milwaukee'nin taleplerini karşılayacak bir paket oluşturmak ihtimalinin "çok düşük" olduğunu öne sürdü.



Bucks sezona 1-5 başlamış olsa da, Antetokounmpo muhteşem rakamlara ulaşmaya devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon maç başına 31 sayı, 12,3 ribaund ve 6,3 asist ortalamalarına sahip.



Giannis'in Milwaukee'deki geleceği, üç yıllığı 175 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamış olmasına rağmen takımın sezona yavaş başlaması nedeniyle belirsizliğini koruyor.