KKTC'den gelen kadın güreşçiler Edirne'de kamp yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kadın güreşçiler Edirne'de kamp yaptı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve KKTC Güreş Federasyonu iş birliğinde KKTC'den antrenörleriyle gelen 7 kadın güreşçi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü salonunda hazırlıklarına devam ediyor.



TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, bu yılın başında federasyonlar arası protokol başlattıklarını söyledi.

KKTC'den gelen iki erkek grup güreşçinin daha önce Edirne'de kamp yaptıklarını anlatan Delen,dedi.KKTC Kadın Güreş Milli Takımı Antrenörü Perihan Yıldız da Türkiye'nin kendilerine her alanda destek olduğunu ifade etti.İş birliğinde dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı, TGF ve KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar'a teşekkür eden Yıldız, şunları kaydetti: