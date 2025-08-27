27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

KKTC'den gelen kadın güreşçiler Edirne'de kamp yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kadın güreşçiler Edirne'de kamp yaptı.

calendar 27 Ağustos 2025 14:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
KKTC'den gelen kadın güreşçiler Edirne'de kamp yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kadın güreşçiler Edirne'de kamp yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve KKTC Güreş Federasyonu iş birliğinde KKTC'den antrenörleriyle gelen 7 kadın güreşçi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü salonunda hazırlıklarına devam ediyor.

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, bu yılın başında federasyonlar arası protokol başlattıklarını söyledi.



KKTC'den gelen iki erkek grup güreşçinin daha önce Edirne'de kamp yaptıklarını anlatan Delen, "Bu üçüncü kampımız. 21-28 Ağustos tarihlerinde KKTC'den 17 yaş altı kadın milli güreş takımını misafir ediyoruz. Antrenörleri de geldi. Hem bizim antrenörlerimizi izliyorlar hem de teknik paylaşım yapıyoruz. Aynı zamanda bizim sporcularımızla da antrenman yapıyorlar." dedi.

- "Sağ olsun bizi Türkiye'ye davet ediyorlar"

KKTC Kadın Güreş Milli Takımı Antrenörü Perihan Yıldız da Türkiye'nin kendilerine her alanda destek olduğunu ifade etti.

İş birliğinde dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı, TGF ve KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar'a teşekkür eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Biz orada buradaki şartları bulamayabiliyoruz. Sağ olsun bizi Türkiye'ye davet ediyorlar. Çocuklarımız burada güzel şartlarda eğitim alma fırsatı buluyor. Burada daha bilinçli, tecrübeli arkadaşlarla antrenman yapma fırsatı buluyor. Bu da sporumuzun gelişimine katkıda bulunuyor. Biz bundan çok memnunuz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
