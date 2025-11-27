Kızılyıldız, sahasında Olympiakos'u devirdi!

EuroLeague'in 13. haftasında Kızılyıldız ile Olympiakos karşı karşıya geldi.
Beogradska Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip Kızılyıldız, 91-80 mağlup etti.
Kızılyıldız, bu galibiyetin ardından 9. galibiyetini aldı. Olympiakos ise 5. mağlubiyetini aldı.
EuroLeague'in bir sonraki maçında Kızılyıldız, Barcelona'yı konuk edecek. Olympiakos, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.
