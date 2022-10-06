Futbol
Basketbol
Voleybol
İddaa
Sporx TV
Canlı Skor
E-Spor
At Yarışı
Tümü
SÜPER LİG
İLK 11'İNİ KUR
PUAN DURUMU OLUŞTUR
QUIZ
THY AVRUPA LİGİ
TV'DE BUGÜN
İSTATİSTİK
CANLI ANLATIM
AT YARIŞI
İNGİLTERE
PUAN DURUMU VE FİKSTÜR
Tenis
Motorsporları
Voleybol
At Yarışı
Diğer Sporlar
Hentbol
İstatistik
Tv'de Bugün
Canlı Anlatım
Medya
Teknoloji
Gizlilik Politikası
Mobil uygulamalar ve m.sporx.com mobil sitesi ile Sporx'i cepten de takip edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Sporx Mobil sayfasını ziyaret edin.
Puan Durumu
Fikstür
Spor Haberleri
Futbol
UEFA Avrupa Ligi
Kızılyıldız farklı kazandı
Kızılyıldız farklı kazandı
UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız, sahasında Ferencvaros'u 4-1'lik skorla mağlup etti.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
EPA
Abone Ol
Tweet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2022 23:21
Kızılyıldız, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
SON HABERLER
23:32
Clement: "Trabzon'da işimiz çok zor olacak"
23:31
Dimitris Itoudis: "Evimizde gibiydik"
23:27
Sturm Graz - Lazio maçında gol yok
23:21
Kızılyıldız farklı kazandı
23:17
Rıza Çalımbay: "İki kulvarı zor götürüyoruz"
23:08
Bakasetas 6. golünü attı
23:01
Osman Çakmak'tan taraftara çağrı
22:53
Fenerbahçe taraftarından yoğun ilgi
22:48
Willian Arao riske edilmedi
22:43
Jorge Jesus'tan 6 değişiklik
22:37
Abdullah Avcı: "Gruptan çıkacağız"
22:12
MANU, geriye düştü ama hata yapmadı
22:03
Fransa'da tepki çeken arama
21:44
Sivasspor, 90+4'te yıkıldı!
21:35
10 kişi Trabzonspor, Fransa'dan mağlup dönüyor
21:12
Ampute Futbol Milli Takımı, yarı finalde
21:02
Ankaragücü'nden hakem açıklaması
20:53
Rigas FS - Başakşehir: İlk 11'ler
20:47
Fenerbahçe - AEK Larnaca: 11'ler
20:18
Yusuf Yazıcı ilk kez 11'de
20:07
Trabzonspor'da 3 değişiklik
20:02
Trabzonspor, Fransa'da 10 kişi kaldı
19:42
Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Letonya'ya geldi!
19:15
TFF'den "Şeffaflık Tescil Teknolojisi" kararı
19:08
İlkay Gündoğan'ın eşinden Manchester eleştirisi!
18:47
PFDK'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a ceza!
18:41
Büyükler Dünya Judo Şampiyonası başladı
18:38
Sivasspor, Ballkani yöneticileri ile yemekte!
18:31
Volkan Demirel: "Kazanmaktan başka şansımız yok"
18:29
Sivasspor - Ballkani: 11'ler
18:27
Altay'dan minik Caner'e anlamlı destek
18:25
Karşıyaka'da Okan ve Fatih dönüyor
18:23
Göztepe'nin derdi gol
18:21
Altınordu en kötü seriye doğru
18:21
Monaco - Trabzonspor: 11'ler
18:16
Verona, Koray Günter ile uzattı!
18:09
Messi: "Katar, benim için son!"
17:57
Jamie Carragher: "Dünya Kupası'nı Messi kazansın"
17:45
Inter, Hakan için harekete geçiyor
17:30
Arda Turan: "G.Saray'ın Pep'i olacağım"
17:13
Rakamlarla Anadolu Efes
17:05
Antalya'nın Kaş ilçesi dalış turizminin merkezi oldu
17:03
Doğuş Balbay'dan taraftara çağrı
16:59
Ergin Ataman: "Yine büyük hedeflerle başlıyoruz"
16:57
"Spor Van Projesi"yle Van'da spor seferberliği başlatılıyor
16:49
Vitor Pereira için sürpriz adres: Wolves
16:48
Futbolda Kadınlar 1. Lig'in fikstür çekimi yapıldı
16:48
Tekirdağ Süleymanpaşa'nın hedefi yüksek
16:39
Eczacıbaşı Dynavit, Polonya ve Almanya'da hazırlık maçları yapacak
16:33
Sevilla'da Sampaoli dönemi
16:17
TFF Başkanı Büyükekşi açılış maçını izleyecek
16:14
Milli hentbolcular, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor
16:04
Türkiye Basketbol Ligi maçları TRT Spor Yıldız'da
15:38
Gaziantep FK'nın konuğu Adana Demirspor
15:35
Adana Demirspor, Gaziantep FK deplasmanında
15:34
Kadınlar Ligi'nde sezon dev maçla başlayacak!
15:28
Elazığ'a modern stat: "İngiltere gibi"
15:22
Galatasaray Erkek Voleybol'a yeni sponsor
15:22
Hatayspor'un umudu Volkan Demirel!
15:22
iddaamatik nedir, iddaamatik nerede bulunur, iddaamatik'ten nasıl iddaa oynanır?
AVRUPA'DAN FUTBOL
Sturm Graz - Lazio maçında gol yok
MANU, geriye düştü ama hata yapmadı
İlkay Gündoğan'ın eşinden Manchester eleştirisi!
Verona, Koray Günter ile uzattı!
Messi: "Katar, benim için son!"
Jamie Carragher: "Dünya Kupası'nı Messi kazansın"
Inter, Hakan için harekete geçiyor
Vitor Pereira için sürpriz adres: Wolves
Sevilla'da Sampaoli dönemi
Sevilla'da Julen Lopetegui gitti, Sampaoli gündemde
EN ÇOK OKUNANLAR
1
Fenerbahçe - AEK Larnaca: 11'ler
2
Galatasaray'da Inaki Pena gündemde yok
3
Acun Ilıcalı yeni hocasını buldu!
4
Fenerbahçe'nin iki yıldızı izlenecek!
5
Borja Valero: "Torreira herkese lazım"
6
Mauro Icardi: "Kendimi formda hissediyorum"
7
Monaco - Trabzonspor: 11'ler
8
Flaş iddia: "Haaland'ı transfer edecekler"
9
Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber!
10
Galatasaray'dan Dünya Kupası arasında Antalya kampı
EN ?OK YORUMLANANLAR
1
Trabzonspor, Fransa'da 10 kişi kaldı
2
10 kişi Trabzonspor, Fransa'dan mağlup dönüyor
3
Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber!
4
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na tam destek!
5
Sivasspor, 90+4'te yıkıldı!
Exxen izle, Fenerbahçe AEK Larnaca maçı canlı yayını
Fenerbahçe AEK Larnaca maçı canlı izle (Exxen maç link)
Fenerbahçe AEK Larnaca CANLI İZLE, FB AEK Larnaca maçı exxen izle
Fenerbahçe AEK Larnaca maçı İZLE (Exxen izle linki)
EXXEN İZLE Fenerbahçe AEK Larnaca canlı maç izle
Exxen izle, Fenerbahçe AEK Larnaca CANLI İZLE
Fenerbahçe AEK Larnaca maçı Exxen izle, FB maçı linki
Monaco Trabzonspor CANLI İZLE, TS Monaco maçı exxen izle
Monaco Trabzonspor maçı canlı izle (Exxen maç link)
Exxen izle, Monaco Trabzonspor maçı canlı yayını
Başvuru yap İlk Evim Sosyal Konut Projesi fiyatları (06 Ekim Perşembe)
Sosyal Konut Projesi İlk Evim ev fiyatları, başvuru, şartlar tüm detaylar (06 Ekim Perşembe)
İlk evim 2022 Sosyal Konut Projesi ev fiyatları, evler kaç para? (06 Ekim Perşembe)
İlk evim sosyal konut projesi ev fiyatları nedir? 2+1, 3+1) (06 Ekim Perşembe)
Ev fiyatları belli oldu SOSYAL KONUT PROJESİ 2022) (06 Ekim Perşembe)
2022 Sosyal Konut Projesi başvuruları ev fiyatları (06 Ekim Perşembe)
Sosyal Konut Projesi ev fiyatı belli oldu,TOKİ ev fiyatları Sosyal konut projesi 2022 (06 Ekim Perşembe)
SON DAKİKA HABERİ) Sosyal Konut Projesi ev fiyatları belli oldu (06 Ekim Perşembe)
Sosyal Toki konutları projesi 2022 başvuru şartları ne? (06 Ekim Perşembe)
2022 YENİ TOKİ SOSYAL KONUTLARI, Sosyal Konutlar projesi başvuru (06 Ekim Perşembe)
Konut projesi başvuruları TOKİ sosyal konutlar 2022 (06 Ekim Perşembe)
Sosyal Konut projesi BAŞVURU YAP) şartlar evler kaç para? (06 Ekim Perşembe)
TOKİ şartları Sosyal Konut Projesi ne kadar, evler ne zaman yapılacak? (06 Ekim Perşembe)
TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Konut Projesi İstanbul, Ankara, İzmir kura çekilişi (06 Ekim Perşembe)
2022 TOKİ projesi nereye yapılacak? TOKİ projesi ne zaman başlayacak? (06 Ekim Perşembe)
TOKİ Başvuru şartları ve ücretleri! 2022 Toki Sosyal Konut Projesi başvuru şartları neler? (06 Ekim Perşembe)
Sosyal Konut Projesi ev fiyatları belli oldu mu? Sosyal Konut Projesi evleri kaç taksit (06 Ekim Perşembe)
SON DAKİKA SOSYAL KONUT PROJESİ detayları (06 Ekim Perşembe)
Nasıl yapılır? E-Devlet Doğalgaz yardım talebi oluşturma ve sorgulama (06 Ekim Perşembe)
E-Devlet doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? (06 Ekim Perşembe)
TÜMÜ
Ana Sayfa
|
Bize Ulaşın
|
Künye
|
Kariyer
|
Mobil
|
Son Dakika Spor
|
About Us
|
Yasal Uyarı
|
Çerez Politikaları
|
Gizlilik Politikaları
|
KVVK Aydınlatma Metni
|
Kurumsal
|
Sporx Spor Haber & Canlı Skor IOS uygulamasını indirmek için tıklayın
|
Sporx Spor Haber & Canlı Skor Android uygulamasını indirmek için tıklayın
|
Sporx Spor Haber & Canlı Skor App Gallery uygulamasını indirmek için tıklayın
|
Gizlilik Ayarları
saniye içerisindeki otomatik olarak kapanacaktır.