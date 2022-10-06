Kızılyıldız farklı kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız, sahasında Ferencvaros'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Kızılyıldız farklı kazandı
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06 Ekim 2022 23:21
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. hafta maçında Kızılyıldız ile Ferencvaros karşı karşıya geldi.

Kızılyıldız, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:


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